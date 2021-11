Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère, Pont-l'Abbé Noël à Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

2021-12-12 – 2022-01-02

Pont-l’Abbé Finistère Pont-l’Abbé Cette année, plusieurs temps forts sont prévus à Pont-l’Abbé pour les Fêtes de fin d’année : Samedi 4 décembre : début des illuminations en centre-ville. (Les grands axes mais aussi les douves du Château, les abords de la rivière) Du 12 décembre au 2 janvier : un marché de Noël s’installe Place Gambetta, une scène accueille plusieurs concerts et des spectacles de cirque Du 21 au 23 décembre : animations parvis de la médiathèque Julien Gracq Dimanche 19 décembre : ouverture exceptionnelle des commerces du centre-ville. À noter, l’organisation d’une tombola avec plus de 3 000 € de bons d’achat à gagner. Lundi 20 décembre : arrivée du Père Noël en bateau sur la rivière, suivie d’un lâcher de lanterne, de 17 h 30 à 19 h au niveau du bois Saint-Laurent. Les lanternes seront mises en vente (2,50 €) et une partie de fonds collectés sera remis à une association caritative locale.

