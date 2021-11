Noël à Plougonvelin Plougonvelin, 19 décembre 2021, Plougonvelin.

A partir de 14h : promenades en calèche et à dos d’âne, jeux avec Dézépions, sculpture sur ballons, spectacle féérique de Noël à 14h30 et 16h30. Goûter offert par les commerçants et artisans à 16h30. Défilé aux lampions à 18h30. Feu d’artifice à 19h et vin chaud offert par les commerçants et artisans.

animation@plougonvelin.fr +33 2 98 38 03 81

dernière mise à jour : 2021-11-23 par