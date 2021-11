Noël à Ploudalmézeau Ploudalmézeau, 18 décembre 2021, Ploudalmézeau.

Noël à Ploudalmézeau Ploudalmézeau

2021-12-18 15:00:00 – 2021-12-24 23:00:00

Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau

Comédie Musicale « Hansel et Gretel »

« Village de Noël » au Parc du Moulin Neuf

Animations pour petits et grands :

Jeu de piste par l’Odyssée et l’espace jeunes toute l’après-midi.

Fanfare « Gout du Reuz »,

Monkey flammes Cracheur de feu,

Spectacle de rue avec la compagnie3Art Flex Parade échassiers Lutins Trouble flex,

Atelier maquillage

Atelier sable magique par la crèche les galopins

Buvette de Noël (Estran) crêpes, vin chaud, gâteaux.

Atelier réalisation de couronnes de Noël avec les vanniers des Abers.

Photos avec le Père Noël.

Spectacle pyrotechnique feu d’artifice

Vendredi 24 décembre

Déambulation du Père Noël

accueil@ploudalmezeau.fr +33 2 98 48 10 48 http://www.ploudalmezeau.fr/

Comédie Musicale « Hansel et Gretel »

« Village de Noël » au Parc du Moulin Neuf

Animations pour petits et grands :

Jeu de piste par l’Odyssée et l’espace jeunes toute l’après-midi.

Fanfare « Gout du Reuz »,

Monkey flammes Cracheur de feu,

Spectacle de rue avec la compagnie3Art Flex Parade échassiers Lutins Trouble flex,

Atelier maquillage

Atelier sable magique par la crèche les galopins

Buvette de Noël (Estran) crêpes, vin chaud, gâteaux.

Atelier réalisation de couronnes de Noël avec les vanniers des Abers.

Photos avec le Père Noël.

Spectacle pyrotechnique feu d’artifice

Vendredi 24 décembre

Déambulation du Père Noël

Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2021-11-17 par