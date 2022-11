Noël à Pau: Le marché de Noël de la place Clémenceau et des allées d’Aragon Pau, 2 décembre 2022, Pau.

Noël à Pau: Le marché de Noël de la place Clémenceau et des allées d’Aragon

Place Georges Clemenceau Pau Pyrnes-Atlantiques

2022-12-02 – 2022-12-31

Pau

Pyrnes-Atlantiques

41 chalets s’étendront des allées d’Aragon à la place Clemenceau, moquettée pour l’occasion, dont 9 chalets gourmands.

L’endroit rêvé pour dénicher le cadeau parfait pour son entourage, déguster les gourmandises de Noël et admirer l’exposition de santons proposée dans l’un des chalets. Les petites échoppes seront ouvertes de 11h à 20h et jusqu’à 20h30 pour celles dédiées au commerce de bouche.

Deux nocturnes sont organisées jusqu’à 22h, les samedis 10 et 17 décembre, à l’occasion de la Fête des Lumières et de la Course de la Paix.

Une patinoire de 10m sur 10m fera le bonheur des petits et des grands du 2 au 31 décembre de 11h à 20h30 et les samedis 10 et 17 décembre de 11h à 22h.

Les horaires et ouvertures peuvent être modifiés en fonction de la météo.

Tarif : enfants 4€ – adultes 6€. Patins fournis. Prévoir des gants.

