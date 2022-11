Noël à Pau: « Fête des lumières » Pau, 10 décembre 2022, Pau.

Noël à Pau: « Fête des lumières »

Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

2022-12-10 – 2022-12-10

A partir de 18h30, la déambulation s’élancera depuis la rue Saint-Louis. Elle empruntera la rue du Maréchal Joffre, la rue Gassion, la rue Henri IV, la rue Adoue pour remonter le boulevard des Pyrénées.

Trois compagnies animeront cette déambulation. Les Sélénites, Strobilophones et la Féerie Blanche de Noël, avec leurs échassiers et marionnettes géantes, embarqueront le public dans leur univers poétique, sonore et lumineux.

Un feu d’artifice tiré depuis le stade Tissié et un concert du groupe Pick-Up, square Aragon, clôtureront la soirée.

