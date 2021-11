Noël à Mourenx : La grande soirée d’ouverture Mourenx, 3 décembre 2021, Mourenx.

Noël à Mourenx : La grande soirée d’ouverture Mourenx

2021-12-03 – 2021-12-03

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx

EUR 0.5 17h45 : Parvis du MIX, Grande Parade pour l’arrivée du Père Noël en char : deux chars de Noël déambuleront accompagnés de deux personnages Disney, et bien sûr, le Père Noël sur son traineau ! – avec l’association Carnaval de Mourenx. Cracheurs de feu : les personnages déambulent en jouant avec le public au rythme des percussions à travers les rues – avec la compagnie Akouma. Crystal des Neiges : peuple venu des Grandes Glaces Eternelles, emprunts de douceur et de sagesse, ils sèment aux quatre vents délicatesse et flocons blancs… Laissez-vous charmer par ces fées lumineuses, elles vous inviteront dans un monde magique, poétique et léger… Elles vous étonneront par leur costume ample et leur démarche aérienne, les Reines vous transportent dans cet ailleurs rempli de légèreté, de lumière et de beauté.

17h45 : Parvis du MIX, Grande Parade pour l’arrivée du Père Noël en char : deux chars de Noël déambuleront accompagnés de deux personnages Disney, et bien sûr, le Père Noël sur son traineau ! – avec l’association Carnaval de Mourenx. Cracheurs de feu : les personnages déambulent en jouant avec le public au rythme des percussions à travers les rues – avec la compagnie Akouma. Crystal des Neiges : peuple venu des Grandes Glaces Eternelles, emprunts de douceur et de sagesse, ils sèment aux quatre vents délicatesse et flocons blancs… Laissez-vous charmer par ces fées lumineuses, elles vous inviteront dans un monde magique, poétique et léger… Elles vous étonneront par leur costume ample et leur démarche aérienne, les Reines vous transportent dans cet ailleurs rempli de légèreté, de lumière et de beauté.

+33 5 59 60 84 28

17h45 : Parvis du MIX, Grande Parade pour l’arrivée du Père Noël en char : deux chars de Noël déambuleront accompagnés de deux personnages Disney, et bien sûr, le Père Noël sur son traineau ! – avec l’association Carnaval de Mourenx. Cracheurs de feu : les personnages déambulent en jouant avec le public au rythme des percussions à travers les rues – avec la compagnie Akouma. Crystal des Neiges : peuple venu des Grandes Glaces Eternelles, emprunts de douceur et de sagesse, ils sèment aux quatre vents délicatesse et flocons blancs… Laissez-vous charmer par ces fées lumineuses, elles vous inviteront dans un monde magique, poétique et léger… Elles vous étonneront par leur costume ample et leur démarche aérienne, les Reines vous transportent dans cet ailleurs rempli de légèreté, de lumière et de beauté.

CCLO

Mourenx

dernière mise à jour : 2021-11-26 par