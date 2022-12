Noël à Morez : Week-end Animé Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Noël à Morez : Week-end Animé Hauts de Bienne, 17 décembre 2022, Hauts de Bienne. Noël à Morez : Week-end Animé

Espace Lamartine Rue Lamartine Hauts de Bienne Jura Rue Lamartine Espace Lamartine

2022-12-17 – 2022-12-17

Rue Lamartine Espace Lamartine

Hauts de Bienne

Jura EUR 0 Pour ce week-end des festivités de Noël, de nombreuses animations sont prévues : Buvette et pâtisseries de Noël à partir de 14h.

Organisé par Morez Bouger. Ateliers et exposants de 14h00 à 18h00

Jeux de société (démonstration et vente), atelier « déco-récup », atelier fleuriste, bouquiniste, potier. Contes au coin du feu de 14h30 à 15h30

Avec Franck Meinen – Gratuit Concert avec les Kilukru

Espace Lamartine – Grande Salle – 17h00 à 17h45 Concert avec les Christmas Bal’s Band

Espace Lamartine – Grande Salle- 18h00 à 19h30 – Gratuit

Avec la participation des élèves de l’école de musique. Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Hauts de Bienne Jura Rue Lamartine Espace Lamartine Ville Hauts de Bienne lieuville Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne Departement Jura

Hauts de Bienne Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts-de-bienne/

Noël à Morez : Week-end Animé Hauts de Bienne 2022-12-17 was last modified: by Noël à Morez : Week-end Animé Hauts de Bienne Hauts de Bienne 17 décembre 2022 Espace Lamartine Rue Lamartine Hauts de Bienne Jura Hauts de Bienne Jura

Hauts de Bienne Jura