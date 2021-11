Montrésor Montrésor Indre-et-Loire, Montrésor Noël à Montrésor Montrésor Montrésor Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Noël à Montrésor Montrésor, 18 décembre 2021, Montrésor.

2021-12-18

Montrésor Indre-et-Loire Montrésor Exposition-vente d’artisanat d’art, idées cadeaux et produits gastronomiques.

Animations de rue : concerts de l’école de musique, danse moderne avec la Compagnie Éphémère.

Jeux-concours doté de nombreux lots offerts par les exposants, remise des récompenses entre 17h et 17h30. Exposition-vente d’artisanat d’art, idées cadeaux et produits gastronomiques.

