C’est un tourbillon enchanteur et glacé qui traverse la ville du 4 décembre au 2 janvier. Découvrez les jardins Biovès dans leur écrin de givre, où lutins, rennes et autres personnages mythiques ont posé leurs valises. Visitez la maison du Père-Noël, la Poste des lutins et pénétrez au cœur de la forêt scandinave. Immersion dans un monde magique garantie. Au fil de la ville, laissez-vous émerveiller par les décors, personnages et illuminations qui habillent la cité d’une aura onirique. Le ciel étoilé pare le littoral d’un éclat festif ; le marché de Noël, sa grande roue et sa patinoire vous accueillent dans une ambiance des plus chaleureuses. Et parce que Noël est aussi et surtout la fête des enfants, rien ne manquera pour les plonger dans un voyage enchanteur : manèges, ateliers, spectacle et, nouveauté cette année, un jeu de piste entrainera les enfants à la recherche des rennes du Père-Noël, pour sauver la grande tournée de cadeaux ! Découvrez vite l’intégralité du programme des festivités sur [www.menton.fr/noel](https://www.menton.fr/noel) Joyeux Noël à tous !

Ville de Menton Menton 06500 Menton Alpes-Maritimes



