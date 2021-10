Noël à Meneham Kerlouan, 18 décembre 2021, Kerlouan.

Noël à Meneham 2021-12-18 – 2022-01-02

Kerlouan Finistère Kerlouan

Entre nous, le Père Noël pouvait-il faire halte ailleurs que sur la Côte des Légendes, pour les dernières emplettes d’avant le grand soir ? A 30 minutes au nord de Brest, ce petit bout de littoral unique s’active. Les idées cadeaux foisonnent chez les artisans et producteurs locaux, les animations ravissent grands et petits… Et il faudrait résister aux effluves ambiants de chocolat, de vin chaud, crêpes et autres « pastes », les fameuses brioches du Nord-Finistère cuites au feu de bois ? N’y comptez même pas*. Le Père Noël lui-même ne s’y est pas trompé : dans ce village de chaumières, il vous attend avec des sourires, des gourmandises et des étoiles plein la hotte !

*La vente de boisson et nourriture dépendra de l’évolution du contexte sanitaire.

ingrid.cotedeslegendes@gmail.com +33 2 98 83 95 63 https://www.meneham.bzh/agenda/noel-a-meneham/

dernière mise à jour : 2021-10-15 par