Lot-et-Garonne Animations de Noël du samedi 31 :

Places Clemenceau et marché : Calèche d’Annika de 15h à 18h.

Du 8 au 29 décembre : jeu des commerçants «la valise mystère».

