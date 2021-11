Le malesherbois Malesherbes Le Malesherbois Noël à Malesherbes Malesherbes Le malesherbois Catégorie d’évènement: Le Malesherbois

du samedi 11 décembre au samedi 18 décembre à Malesherbes

Samedi 11 décembre : – De 10h à 18h : manège et pêche aux canards sur la place du Martroy. – De 15h à 18 : Mini-calèche et Père Noël déambuleront dans la rue Saint Martin. – Retrouvez la ferme Tiligolo et sa quinzaine d’animaux sur la place de l’Hotel de Ville Samedi 18 décembre : – Toute la journée : manège et pêche aux canards sur la place du Martroy – Mini-marché de Noël sur la place de l’Hotel de Ville – Après-midi : déambulation du Père Noël – 17h30 spectacle pyrotechnique Noël à Malesherbes Malesherbes Place du Martroy (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

