2022-12-17 – 2022-12-24

Hautes-Pyrnes Participez aux animations en attendant Noël à Lourdes du 17 au 24 décembre 2022. Ateliers créatifs, maquillages, jeux sur le thème de Noël, balades en calèche, photos avec le Père Noël, concours du pull de Noël, ciné-conte pour les plus petits … Et bien d’autres surprises ! Programme complet et définitif à retrouver ici prochainement. en centre-ville LOURDES Lourdes

