2022-12-14 – 2022-12-21

Lot-et-Garonne Marmande Lot-et-Garonne EUR 8 8 L’Office de Tourisme Val de Garonne te propose durant 3 mercredis, des ateliers de Noël :

Les Ateliers du Prince Noir « Déco de Noël » (à partir de 6 ans).

– Le mercredi 14 décembre à 15h – durée 1h15 : Atelier boules de Noël (Licorne, chat…).

Personnalise trois boules de Noël pour ton sapin sous la forme d’un chat, d’un cochon et d’une licorne.

– Le mercredi 21 décembre à 15h – durée 1h15 : Atelier peinture sur rondins de bois de Noël.

Avec des rondins de bois, fabrique des décorations à peindre et à personnaliser.

– Le mercredi 28 décembre à 15h – durée 1h : Atelier de couronne de la nouvelle année.

Pour bien commencer l’année 2023, fabrique une couronne de porte en paille décorée de petits accessoires.

– Un gouter sera offert à l’issue de chaque atelier.

Réservation obligatoire au 05.53.64.44.44

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande

