Place du Marché, le dimanche 19 décembre à 10:00

L’UCAH (Union des Commerçants et Artisans de L’Herbergement) et le Comité des Fêtes vous présentent : Noël à L’Herbergement. Rendez-vous Place du Marché dimanche 19 décembre 2021, de 10h à 13h. Au programme : Mini marché de Noël, rencontre avec le Père Noël, Bar, vin chaud et crêpes, Tombola gratuite. La calèche du Père Noël ne circulera pas dans les rues de L’Herbergement.

Place du Marché Place du marché 85260 L'herbergement L'Herbergement Gare de L'Herbergement-Les Br. Vendée

