Noël à l’Atelier des petits pavés Saint-Sauveur-le-Vicomte, 8 décembre 2022, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Noël à l’Atelier des petits pavés

1 Rue Petits Pavés de l’Abbaye Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

2022-12-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-30 19:00:00 19:00:00

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Manche

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Pour finir l’année en beauté et en douceur, soyez les bienvenus dans mon univers lumineux et coloré : choix de pièces uniques et reproductions de qualité (mosaïques, luminaires, paysages du Cotentin, petits objets inédits, belles cartes…).

Une halte pleine de charme, hors du temps.

RDV Atelier des petits pavés au niveau du rond point du château.

atelier@cecilebouvarel.com +33 2 33 41 58 10 http://www.cecilebouvarel.com/

