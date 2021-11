Noël à Lalande Centre d’animation Lalande, 11 décembre 2021, Toulouse.

Journée culturelle —————— **En partenariat avec les associations Zero Waste, 123 soleil, la bulle rose, Partageons les jardins.** **Dès 9h :** accueil café familles, animation ludothèque avec l’association 123 soleil **11h :** spectacle [_Du balai_](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/43118/Du%20balai%20!?_k=z2i4ay) de la Cie la Bobèche **11h30 :** La bulle des parents accompagnée de l’intervention de la Bulle Rose autour de la thématique « Partager un spectacle avec son enfant » **De 12h30 à 13h30 :** déjeuner sorti du panier **14h :** atelier ados/adultes « Fresque des déchets » avec Zero Waste, et atelier tout public « déco de noël végétale » avec Partageons les jardins 16h : atelier ados/adultes « Do It Yourself, fabriquer ses produits ménagers »

