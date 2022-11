Noël à l’Aéroclub Cauchois Saint-Sylvain Saint-Sylvain Catégories d’évènement: Saint-Sylvain

Noël à l'Aéroclub Cauchois

Saint-Sylvain, 17 décembre 2022

Le courrier du Père Noël ! Avis aux enfants ! Petits et grands ! L'Aéroclub Cauchois lance une opération pour aider le Père Noël. Rendez-vous sur l'aérodrome de St Riquier pour déposer ta lettre dans notre boîte aux lettres . Le Père Noël passera, en avion, récupérer ton courrier ( Dépôt possible à partir du 5 décembre ) Profitez de votre passage pour participer à partir de 14 heure à une après-midi découverte. Venez découvrir nos avions avec nos pilotes. Découvrir nos installations. Echanger sur notre passion et son univers. Profitez d'un max d'activités : Maquillage, Avion en papier et plein d'autres encore. Pour les enfants, un concours de dessin : « Dessine moi un avion de Noël ». A gagner : deux baptêmes de l'air et des mugs garnis. Sans oublier bien sûr, une buvette pour se réchauffer Rendez-vous le 17 Décembre 2022 à partir de 14h00

