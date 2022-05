NOËL À L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD, 26 novembre 2022, .

NOËL À L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD

2022-11-26 10:00:00 – 2023-03-06 19:00:00

Cette 6ème édition du parcours artistique Noël à Fontevraud suit la ligne fixée depuis le premier opus : rendre plus sensible et perceptible le génie du lieu en y invitant des créateurs maniant différentes techniques. En faisant émerger des passerelles entre les arts et les publics, ils renouvellent le regard sur ce lieu patrimonial hors du commun. En fil rouge, l’esprit de Noël flotte sur toutes les œuvres et installations, pour créer une ambiance artistique. Le parcours artistique se déroule depuis la façade de l’église abbatiale jusqu’à la chapelle Saint-Benoît, en passant par le chœur de l’église, le cloître, le réfectoire et la cour Saint-Benoît. À chaque espace sont associés une forme artistique – livre objet, exposition, installation, etc. – et un artiste. Les dispositifs, créés spécialement pour Noël à Fontevraud, prennent des formes variées, mais toutes font résonner le lieu, soulignent l’architecture ou une des facettes du site. Enfants et adultes partent à la découverte d’une Abbaye entièrement scénographiée par le talent des artistes : plasticiens, sculpteurs, illustrateurs et compositeurs. Accueillis en résidence, chacun a reçu la mission de sublimer un espace emblématique du monument afin d’offrir un parcours de Noël original et festif dont le fil rouge est la création. Noël se vit également en musique avec une programmation de Maîtrises les week-ends.

Création, musique, art sacré, patrimoine, ateliers famille… Fontevraud revisite la tradition de Noël dans un parcours entièrement scénographié et offre même un cadeau à ses jeunes visiteurs !

Cette 6ème édition du parcours artistique Noël à Fontevraud suit la ligne fixée depuis le premier opus : rendre plus sensible et perceptible le génie du lieu en y invitant des créateurs maniant différentes techniques. En faisant émerger des passerelles entre les arts et les publics, ils renouvellent le regard sur ce lieu patrimonial hors du commun. En fil rouge, l’esprit de Noël flotte sur toutes les œuvres et installations, pour créer une ambiance artistique. Le parcours artistique se déroule depuis la façade de l’église abbatiale jusqu’à la chapelle Saint-Benoît, en passant par le chœur de l’église, le cloître, le réfectoire et la cour Saint-Benoît. À chaque espace sont associés une forme artistique – livre objet, exposition, installation, etc. – et un artiste. Les dispositifs, créés spécialement pour Noël à Fontevraud, prennent des formes variées, mais toutes font résonner le lieu, soulignent l’architecture ou une des facettes du site. Enfants et adultes partent à la découverte d’une Abbaye entièrement scénographiée par le talent des artistes : plasticiens, sculpteurs, illustrateurs et compositeurs. Accueillis en résidence, chacun a reçu la mission de sublimer un espace emblématique du monument afin d’offrir un parcours de Noël original et festif dont le fil rouge est la création. Noël se vit également en musique avec une programmation de Maîtrises les week-ends.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par