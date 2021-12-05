Noël à l’abbaye de Hambye Hambye Hambye
Noël à l’abbaye de Hambye Hambye, 3 décembre 2021, Hambye.
Noël à l’abbaye de Hambye Hambye
2021-12-03 – 2021-12-05
Hambye Manche Hambye
L’abbaye accueille un marché de Noël d’artisanat organisé par Le Grenier d’Annick (Gavray).
L’abbaye accueille un marché de Noël d’artisanat organisé par Le Grenier d’Annick (Gavray).
abbaye.hambye@manche.fr +33 2 33 61 76 92 https://www.manche.fr/patrimoine/abbaye-hambye-N.aspx
L’abbaye accueille un marché de Noël d’artisanat organisé par Le Grenier d’Annick (Gavray).
Hambye
dernière mise à jour : 2021-07-03 par Réseau Sites et Musées