Noël à l'abbaye de Hambye Hambye, 3 décembre 2021, Hambye.

2021-12-03 – 2021-12-05

L'abbaye accueille un marché de Noël d'artisanat organisé par Le Grenier d'Annick (Gavray).

abbaye.hambye@manche.fr +33 2 33 61 76 92 https://www.manche.fr/patrimoine/abbaye-hambye-N.aspx

