Manche Cerisy-la-Forêt Le 11 décembre prochain, plongez dans l’esprit des fêtes de fin d’année à l’abbaye de Cerisy-la-Forêt ! L’Association des amis de l’abbaye s’est associée à l’Ape carabe doré et l’union des commerçants de Cerisy-la-forêt afin de vous offrir une journée d’animations de Noël le dimanche 11 décembre 2022 de 10H30 à 17h à l’abbaye de Cerisy-la-Forêt.

Marché de noël, nombreuses animations, illuminations, concours de couronnes de Noël, présence du père-noël : Une journée féérique dans un cadre enchanteur pour les petits et les grands. Restauration sur place.

Marché de noël, nombreuses animations, illuminations, concours de couronnes de Noël, présence du père-noël : Une journée féérique dans un cadre enchanteur pour les petits et les grands. Restauration sur place. contact@abbaye-cerisy.fr +33 6 08 90 64 01 Cerisy-la-Forêt

