Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde, Lesparre-Médoc Noël à la Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Noël à la Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc, 18 décembre 2021, Lesparre-Médoc. Noël à la Tour de l’Honneur Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc

2021-12-18 – 2021-12-18 Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie

Lesparre-Médoc Gironde EUR Le temps d’un week-end, venez découvrir ou redécouvrir la Tour de l’Honneur aux couleurs de Noël. Accès gratuit au 1er étage pour s’émerveiller des nombreuses décorations et de la présence du Père Noël qui se laissera volontiers photographier. Le temps d’un week-end, venez découvrir ou redécouvrir la Tour de l’Honneur aux couleurs de Noël. Accès gratuit au 1er étage pour s’émerveiller des nombreuses décorations et de la présence du Père Noël qui se laissera volontiers photographier. +33 6 25 77 60 14 Le temps d’un week-end, venez découvrir ou redécouvrir la Tour de l’Honneur aux couleurs de Noël. Accès gratuit au 1er étage pour s’émerveiller des nombreuses décorations et de la présence du Père Noël qui se laissera volontiers photographier. AMIS DE LA TOUR

Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Tour de l'Honneur Rue Pierre Curie Ville Lesparre-Médoc lieuville Tour de l'Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc