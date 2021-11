Philippsbourg Philippsbourg 57230, Philippsbourg NOËL A LA SABOTERIE Philippsbourg Philippsbourg Catégories d’évènement: 57230

Philippsbourg

NOËL A LA SABOTERIE Philippsbourg, 13 novembre 2021, Philippsbourg. NOËL A LA SABOTERIE Philippsbourg

2021-11-13 09:00:00 – 2021-12-23 12:00:00

Philippsbourg 57230 Philippsbourg La saboterie vous accueille dans son atelier à l’occasion des fêtes de Noël ! Manu, le dernier sabotier de Moselle, se fera un plaisir de vous expliquer les différentes étapes de fabrication du sabot dans une ambiance détendue. Accueil chaleureux garanti ! Dans le magasin, vous pourrez découvrir divers objets en bois tels que cuillères à miel, cuillères, coffrets, boîtes à pain ainsi que des jouets en bois. Sabots labellisés “Produits Passion Moselle” et “Qualité Moselle”.

Du vin chaud et des bredle (biscuits de Noël) seront proposés aux visiteurs les 12 et 19 décembre ! saboteriepetrazoller@gmail.com +33 3 87 06 56 71 https://www.laboutiquedusabot.fr/ Saboterie Petrazoller

Philippsbourg

dernière mise à jour : 2021-10-30 par OT DU PAYS DE BITCHE

Détails Catégories d’évènement: 57230, Philippsbourg Autres Lieu Philippsbourg Adresse Ville Philippsbourg lieuville Philippsbourg