Oise Couloisy 3.7 4.2 Fêtons Noël ensemble ! La piscine se mettra aux couleurs de noël dans une ambiance féerique avec musiques de noël. Des parcours aquatiques grand bassin et petit bassin seront mis en place, le petit bassin sera réservé aux 12 ans et moins, du matériel sera également mis à disposition pour une après-midi sous le signe de l’amusement. Le père Noël sera également de la partie et fera sa distribution de bonbons. Pour clôturer cette belle après-midi, un chocolat chaud ou boissons froides seront servis avec distributions de bonbons. Un concours de dessin sur le thème de Noël est prévu, les enfants peuvent dès à présent venir nous déposer leur dessin dans la boite aux lettres du père Noël à l’entrée de la piscine, les résultats des dessins récompensés seront divulgués la première semaine de janvier. Voilà l’ensemble des festivités pour ce Noël 2022 ! Fêtons Noël ensemble ! La piscine se mettra aux couleurs de noël dans une ambiance féerique avec musiques de noël. Des parcours aquatiques grand bassin et petit bassin seront mis en place, le petit bassin sera réservé aux 12 ans et moins, du matériel sera également mis à disposition pour une après-midi sous le signe de l’amusement. Le père Noël sera également de la partie et fera sa distribution de bonbons. Pour clôturer cette belle après-midi, un chocolat chaud ou boissons froides seront servis avec distributions de bonbons. Un concours de dessin sur le thème de Noël est prévu, les enfants peuvent dès à présent venir nous déposer leur dessin dans la boite aux lettres du père Noël à l’entrée de la piscine, les résultats des dessins récompensés seront divulgués la première semaine de janvier. Voilà l’ensemble des festivités pour ce Noël 2022 ! +33 6 27 88 08 71 CCLO

