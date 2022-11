Noël à la médiathèque Salles, 10 décembre 2022, Salles.

Noël à la médiathèque

21 Allée Félix Arnaudin Salles Gironde

2022-12-10 – 2022-12-22

Salles

Gironde

Rendez-vous au marché de Noël – Samedi 10 décembre

– 9h30-10h30 : Atelier de pliage : création d’un arbre de Noël en papier recyclé – À partir de 5 ans

– 10h45-11h15 : Heure du conte : raconte-tapis « La soupe au caillou » – À partir de 4 ans

Atelier création d’un centre de table – Samedi 17 décembre à 14h30

Animé par Muriel Daus, créatrice fleuriste – Adultes

Atelier furoshiki – Mardi 20 décembre à 14h30 Venez découvrir cette technique de pliage et de nouage de tissu pour emballer vos cadeaux – À partir de 7 ans – Ouvert aux enfants et aux adultes

Atelier création « couronne Sylvestre » – Mercredi 21 décembre à 15h – À partir de 6 ans

Heure du conte – Jeudi 22 décembre à 16h

– Albums « L’arbre de Noël » de Délia Huddy et « Un Noël

presque parfait » d’Emily Gravett

– Kamishibaï « Petit Noël deviendra grand »

À partir de 4 ans

+33 5 56 88 72 35

Ville de Salles

Salles

