Noël à la Médiathèque

2022-12-21 – 2022-12-21 EUR Activités de Noël à la Médiathèque de Jussey : Lecture du Kamishibai « L’invité de Noël » et de deux albums puis une activité manuelle : hérisson et son bonnet, le mercredi 21 décembre à 14h

Inscription obligatoire par mail : responsable.mediatheque@cchvs.fr ou par téléphone au 03 84 77 73 78 responsable.mediatheque@cchvs.fr +33 3 84 77 73 78 dernière mise à jour : 2022-11-08 par

