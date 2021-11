La Boissière-de-Montaigu La Grange d'Asson La Boissière-de-Montaigu, Vendée Noël à la Grange La Grange d’Asson La Boissière-de-Montaigu Catégories d’évènement: La Boissière-de-Montaigu

Noël à la Grange —————- ### Le 19 décembre 2021 – Portes ouvertes 14 h – Animations – Visite du Musée du cheval et de l’Amazone – Stand et Buvette Spectacle gratuit à 17h30 ### Les 22,23,26 décembre 2021 Spectacle équestre à 17 h30 ” Le mystérieux Noël du petit Jacques” Tarif unique 6€ gratuit pour les – 5 ans Infos Billeterie: [https://my.weezevent.com/le-mysterieux-noel-du-petit-jacques](https://my.weezevent.com/le-mysterieux-noel-du-petit-jacques)

