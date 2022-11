Noël à la Galerie : Rendez-vous gourmand Touques Touques Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Dédiée à la création contemporaine, la Galerie des Créateurs met régulièrement en avant l’art culinaire dans toute sa diversité lors de ses expositions. Pour les fêtes, dans le cadre de l’exposition « Noël à La Galerie », au milieu de créations exclusives d’artistes, deux rencontres originales sont proposées pour échanger sur leur savoir-faire avec :

– Gaëlle Rousseau pour « Jardins de Thé », la première plantation de thé en Normandie aux portes de Deauville.

