Noël à la ferme Sainte-Cécile

2021-12-23 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-23 16:30:00 16:30:00

Sainte-Cécile Manche Sainte-Cécile Venez partager un moment chaleureux avec nous et nos animaux doux, piloupilou… et repartez avec une belle décoration de noël faite par vous. IMPORTANT : Vêtements adaptés + Chaussures fermées obligatoires pour tout le monde

(voire bottes en fonction du temps) Réservation obligatoire, 15 places maximum : www.lafermedegremi.fr

Tarifs : 5€ /enfant (de 3 à 18 ans) ; 2€ /adulte (plus de 18ans) ; Gratuit (moins de 2 ans)

Rendez-vous à 14h30

