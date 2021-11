Louchy-Montfand Louchy-Montfand Allier, Louchy-Montfand Noël à la ferme Louchy-Montfand Louchy-Montfand Catégories d’évènement: Allier

Louchy-Montfand

Noël à la ferme Louchy-Montfand, 11 décembre 2021, Louchy-Montfand. Noël à la ferme Louchy-Montfand

2021-12-11 14:30:00 – 2021-12-11

Louchy-Montfand Allier Louchy-Montfand Idées cadeaux : confections de paniers garnis avec des produits locaux, animations pour les enfants. Truffade le samedi 18. laetitia66@orange.fr +33 6 76 70 09 96 Louchy-Montfand

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Louchy-Montfand Autres Lieu Louchy-Montfand Adresse Ville Louchy-Montfand lieuville Louchy-Montfand