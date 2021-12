Noël à la ferme Heugnes, 19 décembre 2021, Heugnes.

Noël à la ferme 8 La Blanchardière Heugnes

2021-12-19 – 2022-01-02

Heugnes Indre

6 EUR Laure, Martin et l’ensemble des animaux vous accueilleront entourés d’illuminations et décorations.

Parce que Noël ne serait rien sans lui, aider le Père Noël, au cours d’un jeu de piste (à 14h30), à retrouver sa hotte, qui à été malencontreusement égarée…

Et, ne manquer pas l’instant câlin aux lapins et le nourrissage des cochons nains et volailles qui clôtureront en beauté la journée féerique que vous aurez partagée en compagnie de vos proches.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Présence du Père Noël tous les jours d’ouverture (de 14h30 à 15h30 environ).

Retrouvez l’atmosphère d’un Noël authentique à partager en famille !

Rendez -vous de 14h à 17h30, les dimanches, mardis et mercredis des vacances scolaires, pour vivre la magie de Noël à la ferme pédagogique d’animation Faune, Flore et Utopies.

faunefloreetutopies@gmail.com +33 6 12 28 85 57 http://www.flaunefloreetutopies.fr/

8 La Blanchardière Heugnes

