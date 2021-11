Villenave-d'Ornon Ferme de Baugé Gironde, Villenave d'Ornon Noël à la ferme Ferme de Baugé Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Ferme de Baugé, le samedi 11 décembre à 09:00

Marché de Noël des producteurs et artisans à la ferme de Baugé. ————————————————————— ### Au programme de cette journée : * Restauration sur place * Tombola avec paniers de producteurs à gagner * Animation dessin et photos avec le père Noël * Orchestre Le duo Céleste de 12 h à 16 h 30

Parking gratuit Don Bosco à proximité de la ferme, 180 rue Saint-Francois Xavier, Gradignan

La ferme de Baugé vous ouvre ses portes Ferme de Baugé 11 rue Raoul Stonestreet, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Chambéry Gironde

2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T17:30:00

