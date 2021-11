Estrées Estrées Aisne, Estrées Noël à la ferme du Vermandois Estrées Estrées Catégories d’évènement: Aisne

Estrées Aisne Estrées 20 20 20 Le Beaujolais Nouveau arrive bientôt ! Repas à la Ferme Avicole du Vermandois

Olivier Floquet, vous accueille à La Ferme Avicole du Vermandois à Estrées prés de St Quentin. Du Jeudi 18 au Samedi 20 novembre, à partir de 19 h 30 et le Dimanche 21 novembre à partir de 12 h 00

Menu unique : Charcuterie / Tartiflette / Dessert. accompagnés de beaujolais . Tarif 20€ / personne. Réservation : obligatoire. Nombre de place limitées 7 rue Chaussée Brunehaut – 02420 ESTRÉES 07.81.85.41.79

