Noël à la Ferme des Epis Ouffières, 10 décembre 2022, Ouffières.

Noël à la Ferme des Epis

Ferme des Epis Lieu-dit Le Grand l’Aunay Ouffières 14220 Lieu-dit Le Grand l’Aunay Ferme des Epis

2022-12-10 – 2022-12-11

Lieu-dit Le Grand l’Aunay Ferme des Epis

Ouffières

14220

Ouffières

Animations de Noël le week end du 10 et 11 décembre 2022 :

– Marché locaux avec des producteurs des alentours (autant dans les bijoux, produits alimentaires…)

– Ateliers créatifs: Décoration de Noël, couronne de Noël, emballage Furoshiki…

– Ateliers culinaires avec les Biscuits de Noël

– Photo avec le père Noël

– Election du pull de Noël le plus moche

– Bar et Restauration sur place

Animations de Noël le week end du 10 et 11 décembre 2022 :

– Marché locaux avec des producteurs des alentours (autant dans les bijoux, produits alimentaires…)

– Ateliers créatifs: Décoration de Noël, couronne de Noël, emballage Furoshiki…

– Ateliers culinaires avec les Biscuits de Noël

– Photo avec le père Noël

– Election du pull de Noël le plus moche

– Bar et Restauration sur place

+33 2 31 93 66 87 https://lafermedesepis.com/

Lieu-dit Le Grand l’Aunay Ferme des Epis Ouffières

dernière mise à jour : 2022-11-10 par