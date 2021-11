Gundershoffen Gundershoffen Bas-Rhin, Gundershoffen Noël à la Fabrique à Bretzels Gundershoffen Gundershoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gundershoffen

Noël à la Fabrique à Bretzels Gundershoffen, 1 décembre 2021, Gundershoffen. Noël à la Fabrique à Bretzels Gundershoffen

2021-12-01 – 2021-12-18

Gundershoffen
Bas-Rhin
Gundershoffen
0 EUR

Venez fêter Noël à la Fabrique à Bretzels ! Dénichez le cadeau parfait pour vos proches dans la boutique qui s'est transformée en petit marché de Noël pour l'occasion (produits locaux, artisanaux, kits apéritif, …). Les petites têtes blondes pourront écrire leur lettre au Père Noël au Bretzel'bar, après la visite du musée, et la déposer dans la boite aux lettres du Père Noël pendant que les parents dégusteront un vin chaud. Chaque jour, une nouvelle case du calendrier de l'Avent s'ouvrira, peut-être serez-vous l'heureux gagnant d'un des lots ?!

+33 3 88 07 16 75

