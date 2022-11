Noël à la Chapelle Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Le cortège qui s’anime avec les animaux depuis le cours Marcel Brémond jusqu’à la chapelle du Serre, est une véritable crèche vivante. Le public est invité à se costumer et à se joindre au cortège, muni de « fanau » (lanterne).

A la chapelle, la bénédiction et les offrandes se font autour de chants, danses et musiques traditionnelles.

La soirée se termine, avec le public, par une grande farandole avec dégustation de chocolat et vin chauds accompagnée de la fameuse pompe à l’huile.



● à 16h Cours Marcel Bremond, Les Milles, départ du cortège

● à 17h Chapelle du Serre, Les Milles, bénédiction. Pour cette reconstitution de la crèche vivante, rendez-vous aux Milles, le samedi avant le jour de Noël pour célébrer cet événement. Le public est invité à se costumer et à venir défiler avec « les fanaus » (lanternes) Groupe folklorique Provençal du Pays d’Aix-en-Provence Les Milles Cours Marcel Bremond / Chapelle du Serre Aix-en-Provence

