Noël à Kuhlendorf Betschdorf

2021-11-28 14:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

[NOEL EN OUTRE FORET] La période Noël est remplie de mystère, de nombreux personnages apparaissent dans les rues du village. Dans un mélange de réalité historique et de conte, les visiteurs voyageront entre tradition et créativité. Découvrez des créations artisanales, visitez l'exposition dans l'église à colombage, devinez qui se cache dans la maisonnette Wachthiesel et assistez à des animations musicales autour des chants de Noël ainsi qu'aux animations théâtralisées qui se dérouleront à 14h30, 16h et 17h30.

+33 3 88 05 61 10

