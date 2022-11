Noël à Kloar – Soirée jeux Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Noël à Kloar – Soirée jeux Clohars-Carnoët, 8 décembre 2022, Clohars-Carnoët. Noël à Kloar – Soirée jeux

Bar de la plage
6 Rue des Grands Sables
Clohars-Carnoët
Finistère

2022-12-08 19:00:00 – 2022-12-08 22:30:00

Bar de la plage 6 Rue des Grands Sables

Clohars-Carnoët

Finistère Soirée jeux avec la Ludothèque de Clohars-Carnoët ludotheque@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 09 79 78 Bar de la plage 6 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët

