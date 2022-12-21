Noël à Kloar – Cinénoël Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët
Noël à Kloar – Cinénoël Clohars-Carnoët, 21 décembre 2022, Clohars-Carnoët.
Noël à Kloar – Cinénoël
25 Rue de Lannevain Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët Finistère Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain
2022-12-21 – 2022-12-21
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain
Clohars-Carnoët
Finistère
Clohars-Carnoët
Cinénoël à la médiathèque
+33 2 98 35 17 30
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët
dernière mise à jour : 2022-11-21 par