Noël à Kloar – Cinénoël Clohars-Carnoët, 21 décembre 2022, Clohars-Carnoët.

Noël à Kloar – Cinénoël

25 Rue de Lannevain Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët Finistère Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain

2022-12-21 – 2022-12-21

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain

Clohars-Carnoët

Finistère

Clohars-Carnoët

Cinénoël à la médiathèque

+33 2 98 35 17 30

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-11-21 par