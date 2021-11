Herbignac Place Charles Moreau 44410 Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique Noël à Herbignac Place Charles Moreau 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Place Charles Moreau 44410 Herbignac, le jeudi 16 décembre à 17:30

Nombreuses animations avec la présence du Père Noël, maquillage pour enfants et sculpture sur ballons. Départ à 18h de la marche aux lampions au son de la Fanfrale. Boissons chaudes offertes. Participation de la Maison des Jeunes et de l’accueil de loisirs.

