Noël à Hatten Hatten

2021-12-11 – 2021-12-12

[NOEL EN OUTRE FORET] Les animations de Noël se concentrent sur le 3ème week-end de l'Avent. Elles ont lieu dans l'église catholique Saint-Michel et son parking, au foyer Saint-Michel et au Musée de l'Abri. Découvrez des créations originales d'artisans et des produits locaux au marché de Noël, partagez un moment convivial autour d'une gourmandise de saison sucrée ou salée et participez aux différentes animations proposées telles qu'un concert, une veillée musicale ou encore un défilé !

