Noël à Guipavas Guipavas

2021-11-27 – 2021-12-31

Guipavas Finistère Guipavas Les animations de Noël débuteront fin novembre et s’enchaîneront tout au long du mois de décembre, dans tous les quartiers de Guipavas. 27 & 28 novembre : marché de Noël à l’Alizé

Samedi 04 décembre: illumination du sapin et animations (échassiers lumineux, conte de Noël géant)

Samedi 11 décembre: spectacle autour du Feu (18h-20)

Dimanche 12 & vendredi 17 décembre: spectacle de magie au Douvez; conte musical à Coataudon

