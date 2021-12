Fouesnant Fouesnant Finistère, Fouesnant Noël à Fouesnant – Quatuor de saxophones big-band et orchestre d’harmonie Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant Finistère Fouesnant L’Archipel s’inscrit dans la programmation de Noël à Fouesnant, les festivités de noël organisées du 11 décembre au 1er janvier en plein cœur de ville. CONCERT DU QUATUOR DE SAXOPHONES, DU BIG BAND ET DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE FOUESNANT

Plusieurs ensembles permettent aux musiciens ou chanteurs (enfants, adolescents ou adultes), élèves du Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant, de partager et pratiquer leur discipline en groupe. À l’occasion de ces festivités de fin d’année, les instrumentistes du quatuor de saxophones, du big band et de l’orchestre d’harmonie proposent un concert au répertoire varié ! Gratuit, sans inscription. PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, FOUESNANT conservatoire@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 28 29 http://www.archipel-fouesnant.fr/ L’Archipel s’inscrit dans la programmation de Noël à Fouesnant, les festivités de noël organisées du 11 décembre au 1er janvier en plein cœur de ville. CONCERT DU QUATUOR DE SAXOPHONES, DU BIG BAND ET DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE FOUESNANT

