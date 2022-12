Noël à Fouesnant : le programme du 24 décembre Fouesnant, 24 décembre 2022, Fouesnant .

Noël à Fouesnant : le programme du 24 décembre

2022-12-24 13:30:00 – 2022-12-24 16:00:00

Du 2 au 24 décembre, le Marché de Noël s’installe à Fouesnant. Tous les jours amusez-vous sur la piste de luge ! l’accès est gratuit ! Artisans, artistes, créateurs et auteurs vous invitent à découvrir leurs univers. Tous les jours, régalez-vous, les associations et les commerçants vous proposent des crêpes, du café, du thé, du vin chaud ou du chocolat, mais aussi des huîtres, des spécialités de poissons fumés, et bien-sûr des marrons grillés ! Le Père Noël, les animations, les spectacles…téléchargez le programme jour après jour.

Journée du 24 décembre :

Marché de Noël ouvert de 13h30 à 16h

Café, thé, vin chaud et chocolat, crêpes ou gâteaux et autres douceurs de Noël seront confectionnés par les associations et les commerçants fouesnantais. Au menu, vous trouverez aussi : huîtres locales, galettes saucisses et spécialités de poissons fumés. Les marrons grillés seront aussi de la partie !

Piste de luge

Entrée gratuite, accessible à partir de 6/7 ans, les gants sont recommandés.

Exposants dans les chalets

Artisans, artistes, créateurs et auteurs vous accueilleront dans les chalets du Marché de Noël. N’hésitez à pas flâner entre les allées et partir à leur rencontre.

Des dédicaces seront régulièrement organisées. Vous y trouverez également des produits du terroir et autres lichouseries ! Aujourd’hui retrouvez :

Le Chat à bois – Jouets en bois

Les Délices de Carole – Saucissons et planches apéro

Dominique Zani – Peinture acrylique

Emilie Bernard – Bijoux et accessoires de mode cousus en liège

Primatesta – Spécialités italiennes

O P’tit Cocon de Mimi – Couture zéro déchet

Lydie Bidet – Carterie

Anne-Sophie Maquinghem – Livre & Produits Bien-être

Les Viviers de la Forêt – Huîtres

Bar associatif

Flammkash 29 – saumon et marrons grillés

Confiserie – Chichis, bonbons, croustillons

