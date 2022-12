Noël à Fouesnant : le programme du 17 décembre Fouesnant, 17 décembre 2022, Fouesnant OT FOUESNANT LES GLENAN Fouesnant.

Noël à Fouesnant : le programme du 17 décembre

Centre-ville Place Charles de Gaulle Fouesnant Finistère Place Charles de Gaulle Centre-ville

2022-12-17 13:30:00 – 2022-12-17 20:00:00

Place Charles de Gaulle Centre-ville

Fouesnant

Finistère

Fouesnant

Du 2 au 24 décembre, le Marché de Noël s’installe à Fouesnant. Tous les jours amusez-vous sur la piste de luge ! l’accès est gratuit ! Artisans, artistes, créateurs et auteurs vous invitent à découvrir leurs univers. Tous les jours, régalez-vous, les associations et les commerçants vous proposent des crêpes, du café, du thé, du vin chaud ou du chocolat, mais aussi des huîtres, des spécialités de poissons fumés, et bien-sûr des marrons grillés ! Le Père Noël, les animations, les spectacles…téléchargez le programme jour après jour.

Journée du 17 décembre :

Marché de Noël ouvert de 16h30 à 20h

Tous les jours, café, thé, vin chaud et chocolat, crêpes ou gâteaux et autres douceurs de Noël seront confectionnés par les associations et les commerçants fouesnantais. Au menu, vous trouverez aussi : huîtres locales, galettes saucisses et spécialités de poissons fumés.

Les marrons grillés seront aussi de la partie !

Piste de luge

Entrée gratuite, accessible à partir de 6/7 ans, les gants sont recommandés.

Animations musicales et spectacles

15h00 : Cercle Celtique – Danse traditionnelle

17h00 : Moisson / Landat /Conq – Musique traditionnelle à danser

Exposants dans les chalets :

Artisans, artistes, créateurs et auteurs vous accueilleront dans les chalets du Marché de Noël. N’hésitez à pas flâner entre les allées et partir à leur rencontre.

Des dédicaces seront régulièrement organisées. Vous y trouverez également des produits du terroir et autres lichouseries ! Aujourd’hui retrouvez :

Naviliat – Peintures

Les Délices de Carole – Saucissons et planches apéro

Vincent Jezequel – Peintures et carterie

Emilie Bernard – Bijoux et accessoires de mode

Cidrerie la Maison de Perguet

Betty Gueguen Le Corre – Broderie

Vademelook – Livres et cartes

Les Viviers de la Forêt – Huîtres

Bar associatif – Bagad Bro Foen

Crêpes – Bagad Bro Foen

Flammkash 29 – saumon et marrons grillés

Confiserie – Chichis, bonbons, croustillons

Le jeu des commerçants

Jouez chez vos commerçants! Grattez des tickets chez les commerçants de l’association Cap Fouesnant et gagnez de nombreux lots !

Tentez aussi votre chance au tirage au sort pour gagner un voyage d’une valeur de 1 000 € !

Glissez votre bulletin dans la boîte aux lettres du Marché de Noël. Le tirage au sort aura lieu le 23 décembre à 19h30 sur la scène.

Place Charles de Gaulle Centre-ville Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-12-13 par OT FOUESNANT LES GLENAN