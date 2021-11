Fouesnant Fouesnant Finistère, Fouesnant Noël à Fouesnant Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant Finistère Fouesnant Noël 2021 à Fouesnant : le goût des Noëls d’antan !

Du 11 décembre au 1er janvier, la ville de Fouesnant se pare de ses plus beaux atours dans une ambiance de Noël féérique et familiale ! Pour la première fois, une patinoire de glace et un village de Noël vous accueillent en plein cœur de ville tous les jours. Des festivités musicales seront organisées place de l’église et des artisans, créateurs et auteurs proposeront leurs réalisations dans les chalets de Noël. La restauration n’est pas en reste ! Boissons chaudes, crêpes, huîtres… il y en a pour tous les goûts… Tout cela sous l’œil du Père Noël, qui ne sera jamais très loin ! +33 2 98 51 62 62 https://ville-fouesnant.fr/noel-a-fouesnant/ Noël 2021 à Fouesnant : le goût des Noëls d’antan !

