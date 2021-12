Noël à Fouesnant Fouesnant, 1 janvier 2022, Fouesnant.

Noël à Fouesnant Place Charles de Gaulle Centre-ville Fouesnant

2022-01-01 14:00:00 – 2022-01-01 20:00:00 Place Charles de Gaulle Centre-ville

Fouesnant Finistère Fouesnant Finistère

Du 11 décembre au 1er janvier, la ville de Fouesnant se pare de ses plus beaux atours dans une ambiance de Noël féérique et familiale !

Pour la première fois, une patinoire de glace et un village de Noël vous accueillent en plein cœur de ville tous les jours.

Des festivités musicales seront organisées et des artisans, créateurs et auteurs proposeront leurs réalisations dans les chalets de Noël.

La restauration n’est pas en reste ! Boissons chaudes, crêpes, huîtres… il y en a pour tous les goûts… Tout cela sous l’œil du Père Noël, qui ne sera jamais très loin !

Au programme du 1er janvier 2022 :

Patinoire

14h00-20h00

Marché de Noël

16h00-20h00 pour les chalets restauration, les autres chalets sont fermés.

Le passe sanitaire est obligatoire (+12 ans) ainsi que le port du masque (+11 ans) pour accéder à la patinoire et au marché de Noël.

Restauration sur place

Café, thé, vin chaud et chocolat, crêpes ou gâteaux, marrons grillés ou tartiflettes et autres douceurs de Noël seront confectionnés par les associations et les commerçants fouesnantais. Il y aura aussi des huîtres locales, galettes saucisses et spécialités de poissons fumés.

La crêperie de Kervastard du 11 décembre au 1er janvier.

Les viviers de la Forêt-Fouesnant du 11 décembre au 1er janvier (les 27, 29 et 30 de 11h00 à 20h00 et les 28, 31 et 1er janvier de 16h00 à 20h00.

Antique et en Toque, du 11 décembre au 1erjanvier.

Roulotte Flammlasch 29 : poissons fumés et marrons grillés du 11 décembre au 1er janvier.

Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires et/ou météorologiques.

+33 2 98 51 62 62 https://ville-fouesnant.fr/noel-a-fouesnant/

dernière mise à jour : 2021-12-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN