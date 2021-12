Noël à Fouesnant : Déambulation de la chorale éphémère Fouesnant, 22 décembre 2021, Fouesnant.

Noël à Fouesnant : Déambulation de la chorale éphémère Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Fouesnant

2021-12-22 – 2021-12-22 Place de la Mairie Place Charles de Gaulle

Fouesnant Finistère

L’Archipel s’inscrit dans la programmation de Noël à Fouesnant, les festivités de noël organisées du 11 décembre au 1er janvier en plein cœur de ville.

Présentation

DÉAMBULATION DE LA CHORALE ÉPHÉMÈRE DIRIGÉE PAR LA COMPAGNIE SUCRE D’ORGUE

LA COMPAGNIE SUCRE D’ORGUE A CRÉÉ UNE CHORALE ÉPHÉMÈRE DE NOËL QUI RÉUNIT DES CHANTEURS ENTHOUSIASTES, NOVICES OU NON, ACCOMPAGNÉS À L’ORGUE DE BARBARIE.

Léo Rossignol et Mam’zelle Bertille et les chanteurs du jour vous offrent de jolies ritournelles qui ont traversé les ans, des chants de Noël indémodables qui font du bien !

Gratuit, sans inscription.

DÉPART DE LA PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, FOUESNANT

contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 https://archipel.ville-fouesnant.fr/

