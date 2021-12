Noël à Fouesnant – 4M2 |Théâtre Fouesnant, 15 décembre 2021, Fouesnant.

L’Archipel s’inscrit dans la programmation de Noël à Fouesnant, les festivités de noël organisées du 11 décembre au 1er janvier en plein cœur de ville.

UN SOLO DE « THÉÂTRE DE POCHE » QUI MÊLE MARIONNETTES ET MASQUE POUR ÉVOQUER LA SOLITUDE AVEC DOUCEUR, EMPATHIE, HUMOUR ET UN BRIN DE FANTASQUE.

A trop vouloir fuir le monde absurde dans lequel il est obligé de vivre, Auguste en a négligé les relations humaines qu’il trouvait souvent trop compliquées.

Il s’est créé son petit jardin intérieur, qu’il cultive seul face à lui-même.

Il se promène avec sa malle comme animal de compagnie. Elle contient toute sa petite vie. Quand il trouve l’endroit et l’ambiance agréable, il l’ouvre.

Alors surgit son univers intérieur, peuplé de ses amis imaginaires et parfois de ses démons, qui le font se sentir moins seul.

Olaf, un brin bonimenteur, gestuel et magicien à ses heures perdues. Oscar, dans son castelet, cherche un moyen de fuir son existence…

Dans ce petit théâtre de poche, chacun vient, à sa manière, nous offrir leurs petits exploits du quotidien.

Avec ce solo, Loïk Apard prolonge l’exploration, caractéristique de la Compagnie Blick Théâtre, de formes non verbales mêlant marionnettes et humains au croisement du théâtre sans paroles et de l’illusion. Un théâtre composé d’images et d’émotions fortes que l’Archipel apprécie et accompagne depuis 2014 ([hullu], en 2014 et 2018 ; Tumulte, en février 2022).

Gratuit, sans inscription.

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, FOUESNANT

Deux représentations de 4M2 : mercredi 15 décembre à 17h00 et jeudi 23 décembre à 17h00

contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/

