Lancement des festivités de noël avec la grande soirée d’ouverture le vendredi 3 decembre Rdv au square Lardemer à 16h45 (stand de maquillage, confection d’allumoirs, cracheur de feu, jongleur de feu, marrons chauds, feu d’artifice, troupe de cornemuse, surprises et animations culturelles. Rdv 19h place Degeyter: descente en tyrolienne de Saint Nicolas de la mairie de quartier, Chants de noël par l’Harmonie de Fives, concours du plus bel allumoir par l’association Fivévenement « un velo à gagner ». Le grand concours annuel des décorations de Noël à Fives. De nombreuses animations vous seront proposées durant cet hiver par la Ville de Lille et les associations du quartier jusqu’au 28 janvier 2022.

Entrée libre

